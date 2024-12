Basic Akpa Akpro, la Lazio li ritrova: a quando risale la loro ultima presenza

Basic Akpa Akpro – la Lazio li ritrova in Coppa Italia contro il Napoli. Quando l’ultima apparizione in biancoceleste?

Tra i convocati di mister Marco Baroni in Lazio-Napoli si rivedono anche Toma Basic e Jean Daniel Akpa Akpro. Dovrebbero partire entrambi dalla panchina, ma non è escluso che potrebbero avere una chance a gara in corso. Ma a quando risale la loro ultima apparizione in biancoceleste?

BASIC – Il centrocampista croato, prima di andare in prestito alla Salernitana lo scorso gennaio, è sceso in campo in Lazio-Genoa 1-0. Ottavo di finale andato in scena precisamente un anno fa, il 5/12/2023. 11 minuti più il recupero in cui ha avuto una grande chance per realizzare il 2-0.

AKPA AKPRO – Più lontana l’ultima presenza per l’ivoriano. Nelle ultime due stagioni è stato in prestito ad Empoli e Monza, quindi l’ultima gara giocata è Lazio-Hellas Verona 3-3 del 21/05/2022, 11 minuti più il recupero nella 38esima giornata di Serie A.