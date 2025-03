Baroni a Sky: «Sappiamo che dobbiamo fare una partita»

Le parole di Marco Baroni a Sky alla vigilia della sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen

Le parole di Marco Baroni a Sky alla vigilia di Lazio–Viktoria Plzen.

PAROLE– «Sappiamo che dobbiamo fare una partita per vincere, non dobbiamo fare calcoli, entreremo con questo desiderio e questa voglia. Dobbiamo entrare con tutta la voglia di andare avanti. Che indicazioni ho lasciato? Loro sono una squadra aggressiva, che ha corsa, basta vedere la partita in casa loro, andrà gestita la seconda palla, giocano in verticale, hanno rimesse laterali lunghe. Sarà una partita pericolosa, dobbiamo tenerli lontani, serviranno spessore e qualità. la squadra non è stanca, la stanchezza dobbiamo levarla dalla testa perché vogliamo avere partite ravvicinate fino in fondo, quindi non c’è stanchezza che tenga. Castellanos? Sta meglio, devo valutare, sicuramente sarà convocato. Tavares? Ieri stava molto meglio, ci prendiamo ancora qualche ora e valuteremo nell’allenamento insieme allo staff medico, per noi è indispensabile, non possiamo prendere rischi »