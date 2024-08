Baroni SPIEGA: «Rovella ha fatto BENE, Vecino anche. E a centrocampo con Cataldi...»

Marco Baroni dice la sua sulla situazione del centrocampo della Lazio: il tecnico parla così degli uomini a sua disposizione

In conferenza stampa, Marco Baroni ha parlato così della situazione del centrocampo della Lazio.

DIFFERENZE TRA ROVELLA, VECINO E CATALDI – «La squadra ha fatto tantissimi passaggi, ma non voglio vedere questo. Mi piace una squadra che abbia dominio del gioco, ma la velocità ci permette di produrre di più di quanto fatto e lo possiamo fare. Poi questi sono giocatori che io valuto a seconda della partita. Rovella ha fatto molto bene. Poi è stato fuori, ha saltato diversi allenamenti e aveva perso un po’ di mobilità, Vecino è entrato bene ed è importante come Cataldi. Cerco di articolare e di gestire. Quando dico che non dobbiamo pensare a 11 titolari, ma a tanti titolari è, proprio perchè quando ogni giocatore sa cosa fare sul campo si può pensare a leggeri cambiamenti ma sempre con lo stesso spartito».

