Baroni a Dazn: «Rovella giocatore importante. Ho una rosa di titolari, ecco perché»

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn del match di questa sera contro il Como

PAROLE – «La squadra deve essere ambiziosa e siamo concentrati sulla partita difficile di questa sera. Rovella è un giocatore importante, ma stasera c’è Vecino che è in grande condizione. Ci dispiace, ma non dovrebbe essere una cosa importante. Così come Zaccagni. La cosa importante è il gruppo e stasera dobbiamo fare una grande partita. Cerco di essere sempre coerente nella proposta. Mi piace pensare ad una rosa di titolari, perché tutti sono titolari con me».