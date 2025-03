Baroni: «Queste sono gare che non puoi sbagliare»

L’allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha presentato il match contro il Viktoria Plzen nella conferenza stampa terminata pochi istanti fa

Marco Baroni ha analizzato il momento della Lazio dopo la vittoria ottenuta contro il Milan in campionato. Queste le parole del mister in conferenza stampa.

GOL PEDRO – «Non cambia molto, sentiamo la responsabilità ma fanno parte del nostro lavoro. Sappiamo che queste sono gare che non puoi sbagliare, siamo consapevoli di questo. La squadra non sbaglierà prestazione, anche se abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita sappiamo cosa dobbiamo fare. Questo è un campo difficile, qui il Viktoria ha messo tutti in difficoltà. Servirà la miglior Lazio. Il gol di Pedro è una di quelle cose che lascia tanto, a prescindere dal gol c’è del merito della squadra in quella situazione. Abbiamo giocato con personalità, c’è tanta Lazio nelle difficoltà del Milan di domenica. Avevo detto ai ragazzi di interpretare al meglio il primo tempo, la partita ci ha dato tanto dal punto di vista della voglia e della determinazione»