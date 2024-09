Baroni a Dazn: «Ci aspettiamo delle RISPOSTE. Scelte di formazione? Va in campo chi mi DIMOSTRA questo»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così prima del fischio d’inizio del match contro il Torino: le dichiarazioni

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn prima del calcio d’inizio di Torino Lazio.

SPINTA IN PIU’ DALL’EUROPA – «Lavoriamo sempre così. Il principale obiettivo è il risultato, ma anche come ottenerlo. A Firenze buonissima partita, siamo in crescita. Ci aspettiamo una risposta. Anche se abbiamo avuto l’impegno in Europa siamo sereni e stiamo bene».

CAMBIA LA FORMAZIONE – «I ragazzi sono gli artefici delle prestazioni, porto avanti questo aspetto: se ti trovi davanti 50 partite devi avere un gruppo che lavora insieme. Non c’è il titolare o la riserva, devi andare forte in allenamento, ci alza il livello prestativo. Chi mi dà queste risposte va in campo».