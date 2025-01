Baroni a Dazn: «Rimane il dolore per il derby, ma ho piena fiducia in chi va in campo oggi. Su Dele-Bashiru dico una cosa»

Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio del match contro il Como: le dichiarazioni

Marco Baroni, a Dazn, ha parlato poco prima dell’inizio di Lazio Como di Serie A.

COME SI RIPARTE DOPO IL DERBY – «Rimane sempre il dolore, ma ce lo porteremo addosso, dispiace per i tifosi. Ora siamo consapevoli che c’è questa partita insidiosa. Con la squadra abbiamo riparlato e lavorato, anche se ci sono stati pochi giorni. Nonostante qualche assenza ho piena fiducia in chi va in campo e chi può subentrare».

DELE-BASHIRU – «Ha un grande potenziale, sta crescendo. Oggi non deve stare aperto in ampiezza, ma questo è un modo di stare dentro il campo che conosce, lo sa. Abbiamo provato in settimana, può darci quello che ci serve. Può darci anche profondità, non deve snaturarsi, deve essere un centrocampista più aperto. Oggi è molto importante la squadra, le distanze, la compattezza contro una squadra con una forte identità. Dobbiamo mantenere le distanze tra i reparti e tra i giocatori».

DIA AL POSTO DI CASTELLANOS – «E’ un giocatore che sa fare un po’ tutto. Ha mobilità, a me piace che non dia punti di riferimento. Sa legare il gioco con i compagni. Con Tchaouna ha già giocato insieme, vicini lo possono fare e ci possono dare lo spessore che ci serve».