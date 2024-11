Baroni a Dazn: «Massima fiducia in Pellegrini. Bologna? Ai miei ragazzi faccio questa richiesta»

Baroni, allenatore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Lazio Bologna: le dichiarazioni del biancoceleste

Marco Baroni ha parlato a Dazn prima di Lazio Bologna di Serie A.

ASSENZA DI TAVARES – «Pellegrini sta facendo benissimo, ha lavorato molto bene in queste settimane. Piena fiducia in lui, dispiace per l’assenza di Nuno ma siamo sereni. Abbiamo un giocatore forte».

CHE PARTITA SARA’ – «Pensiamo a questa sera, la squadra lo sa che affrontiamo un avversario complicato. Vincenzo sta facendo un lavoro importante. Sarà complicata per noi e per loro, ci affronteremo giocando. Chiedo ai miei di buttarsi dentro con grande attenzione, voglia, determinazione e compattezza. Oggi serviranno questi requisiti».

COM’E’ ITALIANO – «Top come ragazzo, straordinario anche come giocatore. Sono contento del suo percorso, parla per lui. Sono felice per Vincenzo».