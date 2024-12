Baroni a Sky: «Vi spiego il cambio di modulo, oggi è difficilissima. Il mio 2024? La mia attenzione è rivolta solo a una cosa»

Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così prima del match contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni a Sky

SCELTE DI FORMAZIONE – «Non dobbiamo mai snaturarci, mantenendo un’identità che stiamo cercando di costruire. Abbiamo qualche difficoltà numerica, da questo punto di vista abbiamo una soluzione che in campo ci può dare delle situazioni anche di cambio di sistema. Punto molto su questi ragazzi. La squadra, nonostante quello che ho detto, si è allenata bene. Oggi è difficilissima, ma proprio per questo dobbiamo stare dentro quello che è. Dobbiamo essere nella prestazione».

2024 D’ORO PER LUI – «Sono contento del mio percorso. Oggi affrontiamo una squadra con l’allenatore che nell’ultimo decennio è stato il più bravo. Un riferimento per tutti, ma anche per altri allenatori di altre categorie. Io sono contento del mio percorso. La mia attenzione, e dello staff, è di dare tutto quello che abbiamo alla squadra».