Baroni a Sky: «Ci vorrà la miglior Lazio. Pedro valore aggiunto, in allenamento...» - Lazio News 24Baroni a Sky: «Ci vorrà la miglior Lazio. Pedro valore aggiunto, in allenamento...»

Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così prima del match contro il Como: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky

Marco Baroni ha parlato a Sky Sport prima di Como Lazio di Serie A.

POCHI CAMBI DI FORMAZIONE – «Abbiamo dato un po’ più di continuità. C’è stato un giorno in più per recuperare, cerco di vedere in quei due giorni e mezzo di allenamenti lo stato dei ragazzi. La cosa importante è che tutti saranno della gara, anche chi non parte dall’inizio. Oggi ci occorre una prestazione di grandissima personalità, ma di grandissima attenzione principalmente. Giochiamo su un campo difficile, giocano bene a calcio e ci vorrà la miglior Lazio».

COMO COME LA LAZIO – «Hanno molta qualità, amano giocare il pallone, lo fanno velocemente. I ragazzi sanno di questo, sanno di cosa li aspetta, occorrerà una prestazione di spessore, di personalità, attenzione, compattezza. Occorrerà questo».

SEGRETO DI PEDRO – «L’allenamento mi induce a metterlo in campo. E’ un riferimento costante, un esempio, un giocatore meraviglioso che si allena sempre forte. E’ un valore aggiunto».