Baroni a Dazn: «Dato tutto quello che avevamo, la squadra non molla nelle difficoltà. L'espulsione ci ha penalizzato, ma adesso...»

Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale del match contro il Como: le dichiarazioni

Marco Baroni, a Dazn, ha parlato dopo Lazio Como di Serie A.

MOMENTO NO PER LA LAZIO – «La squadra ha dato tutto quello che aveva. Andiamo avanti nel nostro percorso, ho piena fiducia perchè nelle difficoltà i ragazzi sanno reagire, sanno sfoderare prestazioni dove hanno dato tutto. E’ la cosa più importante. Dobbiamo recuperare dei giocatori a parte gli squalificati. Oggi ho portato Noslin in panchina ma era inutilizzabile. E’ un momento così, ma nelle difficoltà la squadra sa reagire, è la cosa più importante».

COSA LO SODDISFA – «Nelle difficoltà la squadra ha dimostrato compattezza, solidità. Chiaro che l’espulsione ci ha penalizzato, al di là delle difficoltà numeriche. Da parte mia c’è più il fatto che la squadra non molla, sta sul pezzo, ha saputo soffrire e dare tutto. Dobbiamo continuare il nostro percorso, lavorare, recuperare giocatori per noi importanti e continuare a lavorare sui ragazzi per fargli alzare il livello prestativo».

RUOLO DI DIA – «Dia è sempre stato un titolare, tutte le volte che ha giocato ha sempre fatto bene. Dopo la Nazionale ha avuto un piccolo infortunio, poi ha avuto un virus. I ragazzi quando vanno in Nazionale fanno viaggi lunghissimi, buttano tante energie. Era normale un leggero calo, ma la prestazione l’ha sempre fornita. Può giocare davanti o anche sotto punta come fa quando c’è il Taty che è il nostro centravanti. Sa cucire il gioco, si viene a prendere i palloni e vede la porta. Oggi grande gol, peccato per il risultato».

PROSSIME GARE – «E’ il momento per recuperare energie e giocatori, lo faremo. C’è una settimana lunga, spero di recuperare Pedro, anche di rimettere nelle migliori condizioni Noslin. E poi ritroviamo gli squalificati. Continuiamo con convinzione, con determinazione nel nostro percorso su quello che stiamo costruendo e su quello in cui si crede. Con questo atteggiamento e questa mentalità».

125 ANNI – «Ci uniamo io e il mio staff agli auguri per questo traguardo prestigioso, storico. Siamo orgogliosi di essere in questa società, di lavorare ogni giorno, in ogni gara. Società meravigliosa, tifosi straordinari. Auguri veramente».