Baroni a Dazn: «Gara decisa SOLO dagli episodi, queste situazioni ci mettono in DIFFICOLTA’. PENALIZZATI al di là del merito»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così dopo il match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni a Dazn

Marco Baroni ha parlato così a Dazn dopo Fiorentina Lazio.

GARA DECISA DAGLI EPISODI – «Solo dagli episodi. Quando una squadra fa più possesso, più tiri è difficile. Ho fatto più di 1000 partite, non ricordo episodi qui. Sono situazioni contrarie allo spirito del gioco, un giocatore nemmeno può provare a coprire un cross con il piede fuori. Ho grande passione, guardo il calcio anche fuori dal nostro e non vedo mai episodi del genere. Dobbiamo modificare anche noi il modo di difendere. Ho parlato di spirito anche in questo senso. Anche sul primo Gudmundsson ha già spostato la palla, non è un pestone cattivo. C’è una situazione al limite. Cerchiamo di proporre dello spettacolo, lasciamo che ci sia. Però è un mio pensiero. Senza polemica, si può sbagliare tutti, ma per noi è difficile dire come comportarsi in queste situazioni qua. Addirittura Guendo leva il piede, il pallone è già stato giocato. Invece di cercare un tiro in porta bisogna cercarsi queste situazioni, cercare l’impatto».

IL VAR CAMBIA LE DINAMICHE – «Questo è ancora peggio. Io dico che abbiamo arbitri bravissimi, ma sono situazioni veramente che ci mettono in difficoltà. Non dico alto. Non è una polemica, è una condizione che spiega che siamo in difficoltà nel lavorare con i giocatori in queste situazioni. Se voglio una squadra aggressiva dico ai miei di andare addosso, questo è il calcio richiesto. Se dico di andare piano vicino al pallone, di stare a due metri mi viene difficile. E’ una presa di atto, la Lazio è venuta qui con personalità e viene penalizzata con due episodi. Difficile fare un’analisi difensiva con i miei giocatori».

COSA E’ MANCATO IN AVANTI – «In alcune situazioni serve maggiore determinazione, ma la troveremo. La squadra gioca e crea, dobbiamo portare i giocatori a chiudere bene l’azione. Dopo questa partita non sono preoccupato, sono amareggiato perchè ci sono episodi che ci penalizzano al di là del merito che abbiamo visto sul campo».