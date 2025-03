Baroni a Dazn: «Non dobbiamo guardare gli altri ma a noi stessi, e alla squadra ho detto questa cosa»

Baroni, il tecnico biancoceleste a pochi minuti dalla partita interna con il Torino esterna le sue sensazioni ai microfoni di Dazn

Ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla partita della Lazio contro il Torino, che chiuderà la 30°giornata di campionato, ha parlato Baroni. Il mister biancoceleste ha rilasciato a caldo per la vigilia con i granata queste sue considerazioni

PAROLE – Dobbiamo giocare con determinazione, velocità. Come dico sempre giocare pallone su pallone in ogni zona del campo, tutti i palloni sono importanti, serve questa voglia e determinazione. Non possiamo guardare gli altri, ma al nostro percorso, la squadra si deve ritrovare lì dentro, la squadra deve centrare compattezza, di voglia di sacrificio. Un trequartista come Pedro non vuol dire essere meno difensivi c redo nell’atteggiamento di squadra ha sempre dato risultati. Discorso? Continuare il lavoro fatto fino ad adesso, migliorarci, ogni seduta è opportunità per migliorarsi