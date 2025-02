Baroni a LSC: «Abbiamo fatto una partita di altissimo livello e io alla squadra avevo chiesto queste cose oggi»

Baroni, il tecnico biancoceleste esterna le sue impressioni sulla partita pareggiata con il Napoli e rilascia a caldo queste parole

Intervenuto ai microfoni di LSC a fine partita con il Napoli, mister Baroni esterna a caldo le sue sensazioni analizzando a pieno le prestazioni della sua Lazio che conquista un punto pesante per la Champions

PAROLE – Una Lazio che ha fatto un partita di altissimo livello. Avevo chiesto intensità, voglia, convinzione, gioco, passione, componenti fondamentali. I gol subiti erano evitabili ma sono contento e faccio i complimenti alla squadra. Non dobbiamo scendere di livello. Giochiamo per vincere, è questa la mentalità vincente che si crea per vincere. Questo è un percorso appena iniziato ma voglio la squadra sempre con questo spirito

Io ho dei giocatori che stanno crescendo. Sono giovani, ci hanno dato una mano, devono alzare il ivello. Noslin ha fatto una buona partita, pensiamo all’avversario molto fisico. Mi dispiace per l’infortunio di Castellanos, speriamo di recuperarlo presto