Baroni: «Il mercato? So che è un tema attuale ma la mia priorità principale è solamente questa»

Baroni, l’allenatore biancoceleste alla vigilia della partita con il Braga rilascia alcune considerazioni relative al calciomercato in conferenza

Alla vigilia della partita contro il Braga, ha parlato in conferenza stampa mister Baroni il quale in prossimità della sfida della Lazio in Europa League, ha risposto cosi alla domanda relativa al mercato dei biancocelesti

CALCIOMERCATO – Capisco che la sessione è aperta ed è un tema. Io ho parlato con la società delle possibili esigenze della società, però non è un compito mio. La mia attenzione è su chi arriva e sui ragazzi che ho. Io guardo quello che ho, non quello che potrei avere. Io penso alla squadra, ai giocatori che ci sono. Domani nonostante le assenze pretendo che la squadra faccia una gara importante, dobbiamo dare dei segnali a noi stessi