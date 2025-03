Baroni: «Oggi troppo Bologna, ma non sono preoccupato»

Baroni a DAZN: «Oggi troppo Bologna. Abbiamo pagato a caro prezzo, ma non sono preoccupato per il futuro». Le dichiarazioni del tecnico

Baroni è intervenuto a DAZN dopo la sfida tra Bologna e Lazio. Le sue parole.

COSA È SUCCESSO – «La gara è da riassumere così: il primo tempo siamo stati in partita, poi preso gol loro andavano al doppio di noi e siamo un po’ crollati anche mentalmente perchè hai visto che c’era troppo Bologna. Arriviamo alla fine di un ciclo abbastanza pesante e abbiamo incontrata una squadra che sta bene. Abbiamo pagato a caro prezzo»

INFORTUNIO TAVARES – «Anche lui aveva un piccolo problemino, era in dubbio. Siamo arrivati un po’ col fiato corto dopo queste trasferte ma non deve essere un alibi. Siccome conosco i miei giocatori dico che oggi c’era troppo Bologna in campo, non hanno sbagliato niente. Noi anche negli episodi non siamo stati fortunati, basta vedere il palo di Zaccagni… Mi dispiace del crollo ma è comprensibile quando incontri un avversario così»

SOSTITUZIONE ISAKSEN – «Anche lui era stanco, siamo arrivati a questa partita con tanti piccoli acciacchi. Ho portato Taty ma non era disponibile, Hysaj potevo forzarlo ma non volevo perdere giocatori. Troppo Bologna oggi»

PREOCCUPAZIONE – «Non sono preoccupato assolutamente, conosco i miei uomini. Questa sosta arriva nel momento giusto e andremo a lavorare e recuperare un pochino»

COLLOQUIO CON I TIFOSI – «Ero lì davanti, i tifosi ci hanno semplicemente sostenuto. Io ho detto che la sconfitta è responsabilità mia. Dobbiamo giocare delle finali»