Baroni a Dazn: «Purtroppo non siamo stati lucidi. Episodi? Non li commento»

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Parma–Lazio, Marco Baroni ha commentato così la sconfitta di oggi pomeriggio al Tardini:

PAROLE – «Non commento gli episodi. L’unica cosa è che mai come oggi sono orgoglioso della squadra per il calcio espresso, per la voglia e la partecipazione. Si vedeva che non voleva perdere, purtroppo non siamo stati lucidi in alcuni episodi ma non fa niente. Credo che non sempre ci saranno questi episodi negativi».