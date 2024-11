Baroni a Dazn: «Dobbiamo crescere in ogni gara. Il popolo laziale si merita tutto questo»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così della sfida di questo pomeriggio contro la squadra di Alessandro Nesta

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Monza–Lazio, Marco Baroni ha parlato così del match contro la squadra di Alessandro Nesta:

PAROLE – «Noi dobbiamo crescere in ogni gara. Mi piace la squadra propositiva però c’è bisogno di equilibrio. Dobbiamo anche saper fermare l’azione quando gli avversari si fanno pericolosi. Dobbiamo essere noi ad alimentare l’entusiasmo con le prestazioni. Oggi sarà una partita molto complicata, non perché abbiamo avuto pochi giorni di recupero ma proprio per l’avversario. Occorre un’energia mentale notevole. Quelli dell’anno scorso sono ricordi bellissimi, ma ora sono concentrato solo sulla Lazio. Il popolo laziale si merita quello che stiamo facendo e vogliamo dare tutto quello che abbiamo».