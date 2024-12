Baroni a Dazn: «Marusic è uno dei giocatori più importanti che abbiamo. Dobbiamo gestire meglio queste situazioni»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così della vittoria di questa sera contro il Lecce di Giampaolo

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lecce–Lazio, Marco Baroni ha parlato così della vittoria della sua squadra:

PAROLE – «Marusic è uno dei giocatori più importanti che abbiamo, è un esempio come uomo e come professionista. Nel secondo tempo eravamo poco puliti e ho cercato di cambiare gli esterni. Ci è mancata un po’ di lucidità e precisione. Nei cambi abbiamo trovato un po’ di brillantezza e di qualità. Sono contento per il gol di Adam, ma soprattutto per la prestazione della squadra. Queste sono partite complicate. Oggi abbiamo sbagliato tanti passaggi di rifinitura, ma è normale perché ultimamente abbiamo giocato tantissime partite ravvicinate. Alcune situazioni da migliorare le conosciamo e dobbiamo continuare a lavorare. Stasera devo fare i complimenti ai ragazzi perché non era facile. Traversa nel finale? Dobbiamo gestire meglio queste situazioni».