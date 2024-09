Baroni a Dazn: «Dia e Castellanos NON danno punti di riferimento, mi piace. Su Guendouzi…». Le parole del tecnico

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Marco Baroni ha parlato così prima del match tra Lazio e Verona:

PAROLE – «C’è emozione nell’aver fatto qualcosa di importante l’anno scorso. Adesso incontriamo una formazione che sta bene e che ha fatto bei risultati. Non sarà facile.

Ho ragazzi che hanno qualità e dobbiamo sfruttare le loro caratteristiche con il lavoro di squadra. Oggi hanno una grande chance e lo devono dimostrare sul campo.

Dia e Castellanos non danno punti di riferimento e questo mi piace. È giusto che siano in campo per quello che vedo durante gli allenamenti.

Non voglio i due centrocampisti bloccati. La squadra deve rispettare le distanze e Guendouzi e Rovella hanno le caratteristiche per farlo. In particolare Guendo va sempre alla ricerca del pallone e si sta sempre di più calando in questo ruolo, che secondo me è il suo ruolo».