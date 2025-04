Baroni Lazio, il tecnico torna in discussione? C’è uno scenario che può evitare la rivoluzione: le ultimissime

Baroni Lazio, il futuro del tecnico torna in discussione? Uno scenario potrebbe cambiare le sorti del toscano: ecco cosa può accadere

La Champions è ancora alla portata della Lazio, la quale deve spingere in queste ultime partite che rimangono e sperare nelle cadute delle altre, ma gli ultimi risultati dei biancocelesti non lasciano tranquillo il futuro di Baroni.

Secondo quanto riporta il Messaggero, il club vuole a tutti i costi il posizionamento nella coppa nobile ma anche l’Europa League potrebbe salvare Baroni, e la possibile rivoluzione visto che si parla di addii come quello di Romagnoli, Pedro e Vecino tutti e tre con ingaggio pesante e senza la seconda coppa europea questo sarà inevitabile.

Il quotidiano evidenzia che il contratto di Baroni scade nel 2026 ma comunque come detto si sta valutando la sua situazione. I gioielli da esibire in vetrina per incassare dei soldi e autofinanziarsi il mercato in quel caso sarebbero i seguenti Christos Mandas, Mario Gila, Nicolò Rovella, Matteo Guendouzi e Gustav Isaksen.