Baroni a Dazn: «Abbiamo vinto meritatamente giocando un match con personalità, queste sfide ci servono tanto»

Baroni, il tecnico biancoceleste esterna a caldo la sua gioia per il successo ottenuto in modo rocambolesco al Meazza contro il Milan

Ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta dalla sua Lazio contro il Milan, che consolida per i biancocelesti la posizione Champions, mister Baroni esterna la sua gioia per il match rilasciando a caldo queste sue considerazioni

PAROLE – Quando ho detto che siamo una bella squadra, con un buon gioco, e che dobbiamo lavorare, pensio che la squadra lo stia facendo. Ci servono queste partite. Serviva una gara di personalità, come siamo noi. Abbiamo fatto 20 tiri, 5 falli solamente. Siamo puliti. Dobbiamo crescere nella consapevolazza, nel credere. Oggi sono contento per la prestazione, una vittoria meritata. L’unico errore è quando loro sono rimasti in 10, non abbiamo la struttura, dobbiamo giocare pallone su pallone

Quando parlo di crescita parlo di gestione della gara. Nel primo tempo devi fare più di un gol perché abbiamo avuto tante occasioni ma la squadra non deve pensare, portare una testa non conservativa ma propositiva e quando lo fa arrivano i risultati. Sono contento perché ci serviva la vittoria, era importante.

Isaksen ha potenzialità incredibili, io le vedevo, doveva solo tirarle fuori nella serenità e convinzione. Sta crescendo nella testa, sta diventando un giocatore determinante. Prima faceva buone cose, ma gli attaccanti si vedono nei gol e negli assist. Anche Zaccagni. Sono stati molto bravi e questo ci ha permesso di fare un primo tempo in cui il Milan era in difficoltà perché la Lazio ha fatto una gran partita sotto tutti gli aspetti.

Quando si calcia un rigore si sa che si può sbvagliare. Ma Pedro è giusto che prendesse quel pallone, è straordinario, quando gioca, quando si allena, quando non gioca. Doveva tirarlo lui quel rigore e io ero fiducioso. In allenamento non sbaglia mai, ma dice che i rigori non si devono sbagliare in uno stadio importante di fronte alla gente