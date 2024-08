Baroni lo ESCLUDE categoricamente: «Non ho delle GERARCHIE, i giocatori li scelgo così»

Baroni esclude categoricamente di avere delle categorie già decise per i suoi calciatori: l’annuncio del tecnico in conferenza

In conferenza stampa, Marco Baroni ha parlato così della situazione in attacco della sua Lazio.

GERARCHIA SUGLI ESTERNI IN ATTACCO – «La gerarchia la fa la settimana di lavoro, chi vedo bene, chi va forte e vuole andare in campo va in campo. Non ho una gerarchia che se gioca uno non gioca un altro. Questo alza il livello, sanno che chi si allena forte ha molte probabilità di andare in campo».

