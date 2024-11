Baroni: «Non voglio che la squadra si ponga limiti. E’ una Lazio ambiziosa, vi lancio un messaggio»

Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così del momento biancoceleste in un’intervista a Dribbling: le sue dichiarazioni

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dribbling. Un estratto delle dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste, con l’intervista completa che andrà in onda domani.

LE PAROLE – «Non si deve mai dimenticare da dove si è partiti e cosa ti ha spinto fin lì. Non voglio che la squadra si ponga dei limiti. Siamo un gruppo ambizioso. Non esistono formule vincenti, ma esiste una strategia: avere 22 titolari, e questo i calciatori lo hanno recepito bene. Sono un tipo caparbio. Il messaggio che posso dare a chi mi guarda è quello di una persona che ha fatto un percorso, credendo in se stesso e in quello che faceva».