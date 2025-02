Baroni Lazio, Massimo Maestrelli: «Per lui ho fatto un gesto che non avevo mai fatto con nessuno»

Baroni Lazio, il figlio dell’ex tecnico biancoceleste Tommaso Maestrelli, Massimo, ha parlato così dell’attuale allenatore

Intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Massimo Maestrelli ha parlato così del gesto che ha fatto nei confronti del tecnico della Lazio Marco Baroni:

IL GESTO PER BARONI – «Quando c’è stata la prima del documentario, alla Festa del Cinema di Roma, avevo portato la giacca di babbo sul palco. Ho visto Baroni in prima fila, era arrivato da poco e volevo fare qualcosa di carino per lui. Così ho detto che mi auguravo che per una partita importante la potesse utilizzare lui e si è sentito parte della famiglia. Non l’avevo mai offerta a nessuno, ma io sono molto istintivo».