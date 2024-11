Baroni a Dazn: «I cambi non sono una novità. Guendouzi? Ci ho parlato a fine partita»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha analizzato così la vittoria contro il Cagliari nel post-partita ai microfoni di Dazn

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio–Cagliari, Marco Baroni ha analizzato così la vittoria della sua squadra:

PAROLE – «Secondo me trovare subito il gol ci ha fatto fare una partita frettolosa. Abbiamo perso il filo, ma nel secondo tempo siamo rientrati molto bene. I cambi non sono una novità, perché tutti lavorano bene e tutti danno un grande contributo. Noslin avrà le sue chance. Oggi la squadra era appesantita e lui ha bisogno dei compagni. Secondo me ha fatto una buona partita e il cambio non è stato punitivo. Avevo bisogno di un po’ di palleggio in più. Non era una partita facile, loro hanno giocato con tanta attenzione e con corsa. Devo fare i complimenti alla squadra. È bellissimo vedere guendouzi che esce così arrabbiato. A fine partita gli ho detto che mi piace questo carattere. Lui è il leader emotivo della squadra e voglio giocatori così».