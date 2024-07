Baroni Lazio, Bonanni SICURO: «Scelta GIUSTA, vi spiego perchè. E su James Rodriguez...»

Baroni-Lazio, Massimo Bonanni, ex calciatore biancoceleste, ha parlato dell’arrivo dell’ex Verona e non solo

Intervistato da Europacalcio.it, Massimo Bonanni ha parlato così del momento in casa Lazio:

PAROLE – «Concordo con la scelta di puntare su Baroni, la persona giusta in questo momento. Giusta la rifondazione dopo i tanti addii. Baroni è un grande valorizzatore e l’ha dimostrato anche a Verona. James Rodriguez? Sicuramente è un sogno, una bella suggestione per quello che ha fatto vedere nel corso degli anni, ma credo sia destinato a rimanere tale. Un bel desiderio di mercato, ma irraggiungibile per i costi che un’operazione di questa portata comporta. Sognare non costa nulla, ma la vedo dura. Castrovilli? Lo vedo come un grande punto interrogativo. Ha ottime qualità, ma è reduce da infortuni gravi e andrà valutata la sua tenuta fisica per tutto l’arco della stagione. Castellanos è un discreto giocatore, no sono un suo grandissimo estimatore, ma credo sia comunque complicato sostituire uno come Immobile, che ritengo ancora uno dei migliori centravanti in circolazione».