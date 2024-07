Baroni Lazio, l’allenatore si fa SENTIRE: il discorso alla squadra in ritiro. Le parole del tecnico biancoceleste

Questa mattina la Lazio si è ritrovata per la seduta mattutina e nel mezzo dell’allenamento il tecnico Marco Baroni ha riunito i suoi giocatori per un discorso da brividi. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Dobbiamo lavorare sul gruppo! Io non ero il più forte nelle squadre in cui ho giocato, ma mi ci facevano sentire… Qui dentro voglio questa mentalità. Ognuno di noi deve aiutare il proprio compagno, fare una corsa in più per lui. Anche nei momenti di difficoltà, facciamolo sentire il più forte».