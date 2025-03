Bologna Lazio, i precedenti tra Baroni ed Italiano: il dato

Bologna Lazio, alla vigilia della partita contro gli emiliani analizziamo il dato relativo ai precedenti tra i due allenatori: i dettagli

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, questo pomeriggio la Lazio torna in campo nella difficile e insidiosa trasferta contro il Bologna al Dall’Ara, fondamentale per la zona Champions.

Oltre i calciatori in campo ad essere i protagonisti della partita, saranno i due allenatori ossia Baroni e Vincenzo Italiano. Per i due tecnici sarà il loro 6° incrocio in carriera, e il bilancio attuale è il seguente ossia: 2 vittorie per Italiano, 2 vittorie per il tecnico toscano e un pareggio e risale al 2022 quando Lecce-Fiorentina terminò 1-1