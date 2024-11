Baroni sui giovani: «Ci abbiamo puntato molto, hanno talento e voglio dargli fiducia»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, sull’impiego e sulla fiducia ai giovani della squadra

Marco Baroni, protagonista con i biancocelesti tra Serie A ed Europa League, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, nel corso della trasmissione “Radio Anch’io Sport”.

SUI GIOVANI – «C’è stato un ricambio generazionale, abbiamo puntato su dei giovani con talento ed è compito mio dargli fiducia e posso farlo solo andando in campo, perché le parole non bastano. Loro dovranno essere veloci perché nel calcio non c’è tempo».