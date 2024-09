Baroni POLEMICO sull’arbitraggio: «Così diventa DIFFICILE per noi allenatori. Sul primo rigore…». Le parole del tecnico

Nel post-partita di Fiorentina-Lazio, Marco Baroni ha criticato la direzione di gara di Marcenaro. Queste le parole del tecnico sui due rigori concessi alla squadra di Palladino:

PAROLE – «Abbiamo arbitri bravi ma diventa difficile anche per noi allenatori proporre un lavoro difensivo quando ci sono situazioni come pestoni non cattivi. Nel primo rigore Guendouzi addirittura leva il piede. Il calcio è di tutti, perché la gente si affezioni serve spettacolo: io cerco un calcio aggressivo e dinamico, spero non ci siano situazioni in controtendenza».