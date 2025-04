Baroni a LSC: «La Roma ha fatto poco, siamo stati sfortunati. Paredes? Non commento...»

L’allenatore della Lazio ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della gara pareggiata contro la Roma nel derby dell’Olimpico

L’allenatore della Lazio, Marco Baroni ha parlato ai canali ufficiali del club nel post partita. Di seguito le parole riprese da TMW.

SULLA PARTITA – Il rimpianto più grande è per i tre punti e per i nostri tifosi. Ci tenevamo tantissimo, la squadra ha dato tutto. Era quello che avevo chiesto e non avevo dubbi. È un peccato. Non siamo stati fortunati, la Roma ha fatto veramente poco. Svilar ha fatto degli interventi importanti. Siamo un po’ dispiaciuti ma anche convinti nel nostro percorso. Colgo l’occasione per dire ai nostri tifosi che sono convinto che insieme alla squadra e con questa energia giovedì possiamo riprendere la partita. Dobbiamo provarci. I ragazzi erano provati, ma c’è il tempo per recuperare. Poi la gara con il Bodo è fondamentale, dobbiamo giocarla con la stessa energia di oggi e sono sicuro che possiamo riprenderla.

SUL PROGETTO – Questo è il nostro progetto, l’abbiamo cambiato inserendo tanti giovani. Poi c’è chi sta facendo meglio e chi meno. Questa squadra su queste basi può avere un futuro importante, stiamo cercando di portare avanti un calcio d’identità laziale. Oggi la squadra ha giocato e ha sentito il derby, perché bisognava sentire la bellezza di questa partita e l’abbiamo fatto bene.

SULL’INTERVENTO DI PAREDES – Non commento l’intervento di Paredes, a me interessa il campo e la prestazione. Oggi è stata di altissimo livello, solida e compatta. Siamo stati veramente bravi. Faccio i complimenti ai ragazzi e alla nostra gente, la coregorafia era spettacolare. C’era un grande energia.