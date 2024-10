Baroni a Dazn: «Dispiace per la sconfitta, ma la prestazione c’è stata. Oggi abbiamo dimostrato questa cosa»

Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match giocato contro la Juve: le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Juve-Lazio, Marco Baroni ha parlato così.

PAROLE – «È un’ulteriore step di crescita. Sono contento della prestazione dei ragazzi per come si sono uniti nelle difficoltà. C’è delusione per la sconfitta e per come è arrivata. Ma ripartiamo dalle cose positive. Amiamo stare alti e cercare di recuperare la palla in avanti. Ma abbiamo dimostrato anche di saper difendere. I gol subiti sono anche frutto di situazioni particolari. Difendere alti e prendere pochi tiri è una qualità della squadra. Sono in una grande società e con un grande pubblico. I miei giocatori sono professionisti ed io ed il mio staff siamo ambiziosi e punteremo agli obiettivi più alti. Più che dire vogliamo fare».