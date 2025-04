Baroni dopo Atalanta Lazio: «Ho visto delle buone partite. I ragazzi stanno bene, è stata una bella prestazione di squadra»

Baroni ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sfida di questa sera contro l’Atalanta di Gasperini: le sue parole dopo il match di Serie A

L’allenatore della Lazio, Baroni, ha preparato al meglio la sfida di oggi contro l’Atalanta ed è stato premiato con tre punti, punti che hanno sapore di ossigeno per i biancocelesti, che non vogliono perdere terreno sulle concorrenti nella corsa verso l’Europa. Ecco quindi le dichiarazioni del tecnico ex Verona dopo la partita al Gewiss Stadium:

CAMPIONATO – «Ho visto delle buone partite, ma la squadra per me ha giocato delle buone gare. Abbiamo fatto degli errori, li abbiamo pagati a caro prezzo, ma la squadra ha giocato con identità. Oggi è stata una vittoria che ci ha permesso di fare rotazioni; io non mi sono mai attaccato agli infortuni, ma questa è la verità. I ragazzi stanno bene, è stata una bellissima prestazione di squadra».

PERCORSO – «Noi vogliamo tutto subito, ma non è possibile. Sono arrivati dei ragazzi che hanno fatto inserimento e hanno bisogno di lavoro e allenamenti. Non abbiamo avuto la possibilità di fare amichevoli e abbiamo avuto delle assenze importanti. Oggi siamo arrivati a questa partita dove c’è stata la possibilità; tutti, secondo me, hanno ritrovato una connessione fisica. Non cerchiamo alibi, crediamo tutti insieme a questo percorso, sappiamo che abbiamo partite fondamentali. La squadra c’è ed è presente. Ha fatto una prestazione importante e ha avuto compattezza all’interno di una partita in cui le due squadre si giocavano moltissimo».