Baroni a LSC: «Stiamo crescendo partita dopo partita e stiamo acquistando sempre di più maturità»

Baroni, il tecnico biancoceleste al termine della partita vinta dalla Lazio con il Bologna esterna le sue considerazioni a LSC

Al termine della partita vinta con il Bologna da parte della Lazio, ai microfoni di LSC Baroni esterna la sua gioia per la vittoria elogiando l’atteggiamento e la prestazione dei biancocelesti

PAROLE – La squadra sta maturando sempre di più, sta entrando in campo con presenza mentale e forte. Sta sempre di più crescendo e siamo contenti, dobbiamo andare avanti su questa strada. Siamo contenti per lo stadio, per l’entusiasmo e dobbiamo continuare a rafforzare questo clima che si è creato. Quello che a me piace è che comunque anche in 11 contro 11 ha schiacciato dal punto di vista mentale il Bologna, che è una squadra forte con un allenatore che stimo. Sono andati in difficoltà mentale forte, sono stato contento veramente”.

Tifosi e entusiasmo ritrovato? Questa è una regola, questo stadio meraviglioso. Siamo contenti di questa lazialità meravigliosa che dobbiamo alimentare con le prestazioni e con il lavoro. È stato il primo obiettivo che ho posto alla squadra

Sapevamo che ci venivano a prendere e infatti abbiamo preparato questa progressione alternando gioco corto e lungo, assumendoci anche qualche rischio abbiamo trovato l’espulsione che non ha modificato niente perché comunque la squadra è entrata bene in campo dal punto di vista della personalità e della mentalità