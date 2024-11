Baroni a Dazn: «La squadra ha avuto il pieno controllo della partita, siamo soddisfatti di questo inizio»

Baroni, il tecnico toscano analizza a fine partita il match vinto contro il Monza esternando la sua gioia anche per la prestazione della squadra

PAROLE – Nesta è un grandissimo campione, ha scritto pagine indelebili nella storia della Lazio. Anche Romagnoli è forte e sono contento di allenarlo (ride, ndr.). Dentro ho la fortuna di gestire tanti uomini veri. Stiamo portando avanti questo lavoro, siamo molto soddisfatti di questo inizio, ma non abbiamo fatto niente. C’è ancora tanto da lavorare. Con questi tanti impegni la squadra lavora, gioca, si allena con un emotività che poi riesce a portare sul campo ed è quello che vogliono i nostri tifosi. Noi lavoriamo sulla capacità di essere anche pazienti a volte e di trovare le soluzioni, ricercando anche le zone di mezzo. La squadra oggi ha avuto il controllo della partita da rosa importante, matura. Il Monza si giocava tanto, aveva caricato anche un po’ la gara

Ora c’è la sosta, riposano un po’. Tanti ragazzi vanno in nazionale, sono contento per loro anche se non posso averli per qualche giorno. È un bel premio comunque per tutto lo staff. Nuno Tavares calcia con entrambi i piedi, ora sta bene fisicamente. È molto contento per la convocazione con il Portogallo. Non avevo dubbi su di lui, è arrivato che aveva giocato pochissimo l’anno scorso. C’era un po’ di attenzione, ma avevo già capito che ha una qualità e fisicità pazzesca. Poi la nostra fortuna è che ho tutti i terzini che possono giocare indistintamente. Inter – Napoli? Ho dato un’occhiata ma ho girato subito. L’ambizione la devi avere dentro, la testa deve pensare a migliorarti