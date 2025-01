Bargiggia a Milannews24: «Corsa Champions? La Lazio può essere il terzo incomodo»

Le parole di Paolo Bargiggia in un’intervista esclusiva a Milannews24.com: ecco cosa ha detto sulla corsa Champions

Paolo Bargiggia ha parlato in esclusiva a Milannews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

Infine un giudizio sulla Serie A (corsa scudetto e corsa Champions arrivati al giro di boa)

«Vedendo questo mercato c’è un allenatore, una squadra e una società come il Napoli che fanno di tutto fuori dalle coppe per prendersi lo Scudetto. Tanto è vero che De Laurentiis che ha speso tanto in estate senza cedere quasi nessuno come stiamo vedendo sta facendo ancora mercato. Potrebbe esserci la cessione di Kvara al PSG, devono mettersi d’accordo sulle cifre. Prenderanno due difensori Danilo e probabilmente Skriniar, adesso stanno trattando anche un altro attaccante. Vuole fare di tutto per lo Scudetto. Vediamo se l’Atalanta seguirà Gasperini che ha chiesto un attaccante, allora lì si capiranno le intenzioni della Dea. Una corsa a tre con l’Inter che però non dovrebbe fare mercato a gennaio. Sulla corsa Champions vedo Milan e Juve che se la giocano con un terzo incomodo che può essere la Lazio».

Un pensiero sulla Nazionale in ottica qualificazione ai prossimi Mondiali

«Secondo me la Nazionale ha preso una giusta strada, togliendo gli orpelli filosofici che appesantivano la testa dei giocatori provenienti dall’allenatore, c’è un modulo chiaro e comunque anche dove eravamo storicamente in sofferenza ossia sull’attacco stiamo trovando qualcosa. A centrocampo siamo molto forti. Sono ottimista sulla Nazionale».

