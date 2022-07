Barcellona, Neto è sempre in uscita. E la Lazio...

Neto è sempre in uscita dal Barcellona. La Lazio resta alla finestra per il portiere ex Juventus e Fiorentina?

Neto è sempre in uscita dal Barcellona. Come riportato da Mundo Deportivo, il portiere, insieme a Mingueza, non rientra nei piani della società.

Una questione che potrebbe interessare la Lazio, che in passato era stato accostata all’ex Juve e che è alla ricerca di un secondo portiere. Sull’ex bianconero ci sarebbe però l’interesse del Napoli, che potrebbe tentare l’affondo già nei prossimi giorni.