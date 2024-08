Ballotta a LAZIONEWS24.COM: «Mi ricordo la prima chiamata della Lazio. Ecco com’è andata». Le parole dell’ex giocatore

La stagione ufficiale è ormai imminente e la nuova Lazio di Baroni, alla luce anche di un’ottima pre-season, è pronta a scendere in campo per una nuova annata che deve essere di riscatto e ciò avverrà senza uno dei leader, ovvero Immobile approdato in Turchia. Ma che ruolo avrà la squadra di Baroni in questa serie A? A questo quesito e non solo ha risposto in esclusiva a Lazionews24 l’ex portiere biancoceleste Marco Ballotta.

Tu sei stato per ben due volte alla Lazio, quale è stata la tua prima reazione quando venisti a sapere che i biancocelesti erano interessati a te? Non hai avuto il timore di non riuscire a gestire la pressione di una piazza importante come quella romana?

«Quando ricevetti la prima chiamata della Lazio ero alla Reggiana e avevo 33 anni, ed era l’anno in cui la squadra emiliana poi retrocedette. La mia reazione fu di grandissima gioia perchè a quel tempo la squadra biancoceleste era allenata da Dino Zoff, il quale era il mio idolo da bambino, ed essere allenato da lui sarebbe stato un onore per me, e andare a Roma significava anche che il mio percorso stava andando bene in maniera globale infatti io dico sempre che è meglio prendere un giocatore che fa un ottimo percorso in maniera globale, anziché un annata buona e basta. Pressione? Beh direi proprio di no anche perchè arrivai a giocare nella capitale in un età tale che avevo un ottimo bagaglio di esperienza che mi consentiva di gestire la situazione».

