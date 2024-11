Ballotta sprona la Lazio: «Si può arrivare in Champions League!»

Le parole di Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, sull’obiettivo Champions League per la squadra di Marco Baroni

Marco Ballotta ha parlato a News.Superscommesse.it della Lazio e a cosa può puntare in campionato. Di seguito le sue parole

OBIETTIVO CHAMPIONS – «La compagine biancoceleste può avere della possibilità per la Champions. Dopo un inizio in sordina, con alti e bassi normali perché la società ha cambiato allenatore e tanti giocatori, ora si sta vedendo davvero il lavoro di Baroni. E, sulle ali dell’entusiasmo, può portare fino in fondo la sua squadra a lottare per le posizioni di vertice. Molto, ovviamente, dipenderà da come sapranno ammortizzare le fatiche delle coppe e da come evolverà il cammino delle dirette concorrenti».

NUNO TAVARES – «A parte gli 8 assist, sulla fascia è imprendibile, grazie a una forza fisica incredibile, ed è bravo anche tecnicamente. Si tratta di una sorpresa che proprio non mi aspettavo, che fa in modo che la qualità aumenti in tutta la squadra».