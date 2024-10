Ballotta: «Calciomercato? Delle volte i nomi altisonanti servono più per la piazza che per la squadra»

Le parole dell’ex portiere, Ballotta, sul mercato della Lazio

L’ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, ha parlato ai microfoni di SportPaper.it. Di seguito le sue parole.

PAROLE– «Calciomercato? Delle volte i nomi altisonanti servono più per la piazza che per la squadra. Faccio sempre l’esempio del Bologna che, pur senza grandi nomi, puntando su giocatori di prospettiva, pagati poco, è riuscito ad arrivare in Champions League, rivendendone alcuni a cifre importanti. Quindi, non è necessario comprare il nome, ma bisogna puntare su giocatori utili, guardando anche l’ottica futura. Per quanto riguarda la prima parte del campionato: Dia mi sta piacendo. Adesso la Lazio gioca molto di squadra, con uno spirito diverso. Prima si era di più per la critica verso giocatori che magari non giravano nella maniera giusta. Dia è uno, ma anche Rovella è cresciuto tanto, così come Castellanos sta facendo bene. Adesso si fa fatica a trovare un punto debole »