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Baldini nel post partita: «Mi auguravo che anche stasera avremmo vinto. A me non interessa rimanere, io voglio essere utile»

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2 giorni ago

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baldini italia

Baldini manifesta tutto il proprio entusiasmo e stima per i propri giocatori al termine di Italia Grecia 0-1: le ultime sul tecnico

Al termine dell’amichevole vinta 1-0 contro la Grecia a Creta grazie ad una rete di Pio Esposito è intervenuto ai microfoni della Rai il dt ad Interim Silvio Baldini, raccontando le emozioni per la vittoria e l’importanza del lavoro del gruppo nazionale. Ecco le parole del tecnico azzurro:

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Le parole di Baldini nel post partita

VITTORIA «Non è che io avevo regalato i miei complimenti a caso. Io so il valore dei miei ragazzi, quando sanno che avere delle regole è una risorsa e non una punizione significa che sono maturati molto. Mi auguravo che anche stasera avremmo vinto, la fortuna è importante ma volevo che loro prendessero queste abitudini, regole, stile di vita, non sono punizioni».

LAVORO «A me interessa fare bene il mio lavoro ma in questo mondo ci sono molte persone che ti danno delle etichette. Queste etichette le ho dimostrate sul campo. La strada per arrivare è stata lunga, tortuosa e difficile».

UTLIITA’«A me non interessa rimanere, io voglio essere utile, faccio parte della famiglia Italia altri discorsi non mi interessano. Io volevo valorizzare i miei ragazzi».

U17«I ragazzi dell’U17? La famiglia Italia è una famiglia che lavora con principi. Come detto tutti i settori giovanili fanno bene, vincono, il problema è lo stato dall’U21 alla Nazionale, ma penso che questo scalino sia meno ripido dopo queste due dimostrazioni».

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