Baldini nel post partita: «Mi auguravo che anche stasera avremmo vinto. A me non interessa rimanere, io voglio essere utile»

Baldini manifesta tutto il proprio entusiasmo e stima per i propri giocatori al termine di Italia Grecia 0-1: le ultime sul tecnico

Al termine dell’amichevole vinta 1-0 contro la Grecia a Creta grazie ad una rete di Pio Esposito è intervenuto ai microfoni della Rai il dt ad Interim Silvio Baldini, raccontando le emozioni per la vittoria e l’importanza del lavoro del gruppo nazionale. Ecco le parole del tecnico azzurro:

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Le parole di Baldini nel post partita

VITTORIA – «Non è che io avevo regalato i miei complimenti a caso. Io so il valore dei miei ragazzi, quando sanno che avere delle regole è una risorsa e non una punizione significa che sono maturati molto. Mi auguravo che anche stasera avremmo vinto, la fortuna è importante ma volevo che loro prendessero queste abitudini, regole, stile di vita, non sono punizioni».

LAVORO – «A me interessa fare bene il mio lavoro ma in questo mondo ci sono molte persone che ti danno delle etichette. Queste etichette le ho dimostrate sul campo. La strada per arrivare è stata lunga, tortuosa e difficile».

UTLIITA’ – «A me non interessa rimanere, io voglio essere utile, faccio parte della famiglia Italia altri discorsi non mi interessano. Io volevo valorizzare i miei ragazzi».

U17 – «I ragazzi dell’U17? La famiglia Italia è una famiglia che lavora con principi. Come detto tutti i settori giovanili fanno bene, vincono, il problema è lo stato dall’U21 alla Nazionale, ma penso che questo scalino sia meno ripido dopo queste due dimostrazioni».