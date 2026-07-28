Aumenta la concorrenza per Esposito! L’attaccante è nel mirino dell’Hull City

Aumenta la concorrenza per Sebastiano Esposito, nel mirino della Lazio per l’attacco. Anche l’Hull City sul classe 2002

La Lazio continua a scandagliare il mercato alla ricerca di giovani talenti per rinforzare il proprio reparto avanzato. L’ultimo nome finito nei radar del club biancoceleste è quello di Sebastiano Esposito, fresco di una prestazione da protagonista assoluto e migliore in campo nel test amichevole vinto per 1-0 dal Cagliari contro il Modena.

Ultimissime Lazio LIVE:gli aggiornamenti su Fullkrug e Cancellieri! E’ caos Polymarket

Il piano della Lazio per Esposito

In casa rossoblù resta da sciogliere il nodo legato al rinnovo con adeguamento dell’ingaggio per l’attaccante classe 2002. Una situazione di stallo che il club biancoceleste sta monitorando con grandissima attenzione, pronta a inserirsi con decisione per assicurarsi un profilo di prospettiva ma già pronto per i grandi palcoscenici del massimo campionato.

La concorrenza per Esposito

La corsa al talento cresciuto nell’Inter si preannuncia tuttavia tutt’altro che semplice per la società capitolina. Oltre alla Lazio, sul giocatore si registra infatti il forte interesse di altri club italiani come Atalanta, Napoli e Como, intenzionati a darsi battaglia fino all’ultimo giorno di mercato per accaparrarsi le sue prestazioni.

Le insidie estere per la Lazio nella corsa a Sebastiano Esposito

A complicare i piani dei biancocelesti ci sono anche le sirene provenienti dall’Inghilterra. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, sul giovane centravanti campano ha posato gli occhi anche l’Hull City, club di Premier League pronto a sfidare i capitolini e le altre pretendenti italiane per strapparlo al Cagliari.