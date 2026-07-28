Calciomercato
Aumenta la concorrenza per Esposito! L’attaccante è nel mirino dell’Hull City
Aumenta la concorrenza per Sebastiano Esposito, nel mirino della Lazio per l’attacco. Anche l’Hull City sul classe 2002
La Lazio continua a scandagliare il mercato alla ricerca di giovani talenti per rinforzare il proprio reparto avanzato. L’ultimo nome finito nei radar del club biancoceleste è quello di Sebastiano Esposito, fresco di una prestazione da protagonista assoluto e migliore in campo nel test amichevole vinto per 1-0 dal Cagliari contro il Modena.
Ultimissime Lazio LIVE:gli aggiornamenti su Fullkrug e Cancellieri! E’ caos Polymarket
Il piano della Lazio per Esposito
In casa rossoblù resta da sciogliere il nodo legato al rinnovo con adeguamento dell’ingaggio per l’attaccante classe 2002. Una situazione di stallo che il club biancoceleste sta monitorando con grandissima attenzione, pronta a inserirsi con decisione per assicurarsi un profilo di prospettiva ma già pronto per i grandi palcoscenici del massimo campionato.
La concorrenza per Esposito
La corsa al talento cresciuto nell’Inter si preannuncia tuttavia tutt’altro che semplice per la società capitolina. Oltre alla Lazio, sul giocatore si registra infatti il forte interesse di altri club italiani come Atalanta, Napoli e Como, intenzionati a darsi battaglia fino all’ultimo giorno di mercato per accaparrarsi le sue prestazioni.
Le insidie estere per la Lazio nella corsa a Sebastiano Esposito
A complicare i piani dei biancocelesti ci sono anche le sirene provenienti dall’Inghilterra. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, sul giovane centravanti campano ha posato gli occhi anche l’Hull City, club di Premier League pronto a sfidare i capitolini e le altre pretendenti italiane per strapparlo al Cagliari.
News
Scoppia il caso Tavares in casa Lazio: tra tensione e prime assenze stagionali. Cessione in vista?
Scoppia il caso Tavares in casa Lazio! Tra tensioni e le prime assenze stagionali si valuta la posizione del terzino...
Aumenta la concorrenza per Esposito! L’attaccante è nel mirino dell’Hull City
Aumenta la concorrenza per Sebastiano Esposito, nel mirino della Lazio per l’attacco. Anche l’Hull City sul classe 2002 La Lazio...
Nuovo stadio Flaminio, settimane decisive per la Lazio! Si attende il verdetto della Soprintendenza
Nuovo stadio Flaminio, sono settimane decisive per la Lazio! La Soprintendenza deve esprimersi sul progetto Il futuro della nuova casa...