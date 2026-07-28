La Lazio spinge per Gimenez! Contatti diretti tra Gattuso e l’attaccante

La Lazio vuole provare a intavolare una trattativa per l’attaccante messicano, contattato da Gattuso. Può essere la svolta?

La Lazio prosegue la propria ricerca per regalare un grande colpo al reparto avanzato. Il nome in cima alla lista dei desideri biancocelesti è ormai noto: si tratta dell’attaccante messicano Santiago Gimenez, attualmente in forza al Milan.

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La trattativa per Gimenez tra Lazio e Milan

La pista che porta all’ex centravanti del Feyenoord non è semplice, ma resta caldissima. Il club biancoceleste sta spingendo per ottenere il giocatore sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. I rossoneri per ora non hanno aperto del tutto a questa formula senza obbligo, ma non hanno neanche chiuso definitivamente la porta al club capitolino.

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Il ruolo di Gattuso nella corsa a Gimenez

Un fattore determinante potrebbe essere rappresentato dal tecnico Gennaro Gattuso. Secondo le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, tra l’allenatore e Gimenez ci sarebbe già stato un contatto diretto: il mister avrebbe illustrato al classe 2001 il progetto biancoceleste, definendo Roma la piazza ideale per il suo definitivo rilancio.

Il futuro di Gimenez tra valutazioni e coppe

Nonostante il fascino della Capitale, l’operazione richiede pazienza. Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, intende valutare attentamente il calciatore in allenamento prima di dare il via libera alla cessione. Dal canto suo, Gimenez darebbe priorità a un club impegnato nelle coppe europee, pur senza scartare l’ipotesi Lazio, conscio di poter ritrovare un ruolo da assoluto protagonista sotto la guida di Gattuso.