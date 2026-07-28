Nuovo stadio Flaminio, settimane decisive per la Lazio! Si attende il verdetto della Soprintendenza

Nuovo stadio Flaminio, sono settimane decisive per la Lazio! La Soprintendenza deve esprimersi sul progetto

Il futuro della nuova casa biancocelesta entra nella sua fase cruciale. Come rivela l’edizione romana di Repubblica, il progetto di restyling dello Stadio Flaminio fortemente voluto dal presidente Claudio Lotito si avvia verso un passaggio fondamentale che ne determinerà la fattibilità.

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Le date chiave per il progetto dello Stadio Flaminio

Tra il 10 e il 13 agosto sono attesi i pareri definitivi della Soprintendenza di Stato nell’ambito della conferenza dei servizi preliminare. L’esito dell’intera operazione legata allo Stadio Flaminio dipende in larga misura proprio dall’ente di tutela del Ministero della Cultura, che circa un mese fa aveva bocciato la proposta iniziale avanzata dal patron biancoceleste.

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I nodi architettonici da sciogliere per lo Stadio Flaminio

I principali ostacoli riguardano il vincolo storico dell’impianto. La Soprintendenza ha posto il no alla copertura estetica della struttura firmata da Nervi tramite il secondo anello e il divieto di demolire l’attuale copertura della tribuna nobile, considerata di eccezionale rilevanza. Più filtrate e superabili appaiono invece le prescrizioni su viabilità e parcheggi grazie alle contromisure dei progettisti.

Il ruolo delle istituzioni sul futuro dello Stadio Flaminio

Sul fronte politico, la Regione Lazio appare orientata verso un via libera tecnico in vista della successiva conferenza decisoria. Il governatore Francesco Rocca si trova così a bilanciare il ruolo di interlocutore rigoroso verso Claudio Lotito con quello di garante per la restituzione dello Stadio Flaminio ai tifosi e alla città.