Niente Lazio per Markmann: il secco ‘no’ del danese fa crollare l’affare

Saltata la trattativa per Markmann alla Lazio: il difensore dice no e blocca il trasferimento

Il calciomercato estivo della Lazio subisce una frenata improvvisa e inaspettata, che ribalta completamente gli scenari per il reparto arretrato. Nelle scorse ore, infatti, la trattativa che sembrava ormai indirizzata verso la felice conclusione ha registrato una brusca sterzata, lasciando di sasso la dirigenza biancoceleste. Come rivelato e raccontato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il giovane difensore centrale danese Noah Markmann, classe 2007 di proprietà del Nordsjaelland, ha deciso di rifiutare la proposta contrattuale avanzata dal club capitolino, facendo saltare definitivamente un’operazione che appariva ormai in fase di chiusura.

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La trattativa sfumata tra la Lazio e il Nordsjaelland per Noah Markmann

L’epilogo della vicenda rappresenta una vera e propria beffa per le strategie del club laziale, che aveva lavorato a lungo per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico internazionale. L’intesa di massima tra le società era stata trovata sulla base di una cifra complessiva pari a 6 milioni di euro, a cui si sarebbero dovuti aggiungere ulteriori 2 milioni legati al raggiungimento di specifici bonus legati alle prestazioni del ragazzo. Ciononostante, il mancato via libera definitivo e il successivo dietrofront del giocatore hanno reso vano l’accordo economico, costringendo la dirigenza a ritirarsi e a cercare nuove alternative per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato.

Le contromosse della dirigenza della Lazio dopo il no di Noah Markmann

La fumata nera improvvisa obbliga adesso lo staff tecnico e i dirigenti biancocelesti a ridisegnare immediatamente le priorità per la difesa, individuando nuovi profili all’altezza della situazione. L’obiettivo primario era regalare al tecnico un innesto di grande prospettiva capace di alternarsi con i titolari sul campo di gioco, ma il rifiuto del talento danese impone un cambio di rotta repentino. Il club resterà vigile nelle prossime settimane per cogliere le migliori opportunità offerte dal mercato internazionale, con l’intento di colmare la lacuna difensiva prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione agonistica.