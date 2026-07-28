Scoppia il caso Tavares in casa Lazio: tra tensione e prime assenze stagionali. Cessione in vista?

Scoppia il caso Tavares in casa Lazio! Tra tensioni e le prime assenze stagionali si valuta la posizione del terzino portoghese

Tensione in casa Lazio attorno alle condizioni e al futuro di Nuno Tavares. Il terzino portoghese ha saltato le prime uscite stagionali a causa di piccoli problemi fisici che non destano particolare allarme, ma la sua situazione resta da monitorare con grande attenzione.

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Il mal di pancia di Nuno Tavares alla Lazio

Come rivelato dal portale Alfredopedulla.com, dietro lo stop si nasconde un rapporto diventato decisamente complesso. Il mal di pancia di Nuno Tavares è ormai evidente: l’esterno lusitano preferirebbe cambiare aria e iniziare una nuova avventura professionale qualora si presentasse l’opportunità giusta in questa sessione estiva.

La spinta di Alfonso Pedraza sul futuro di Nuno Tavares

A spingere l’ex Arsenal lontano dalla capitale è anche l’arrivo dello svincolato Alfonso Pedraza, ingaggiato dalla dirigenza biancoceleste per prendersi una maglia da titolare sulla corsia di sinistra. Una concorrenza interna che riduce ulteriormente gli spazi a disposizione del portoghese nel progetto tattico della rosa.

Le possibili destinazioni per l’addio di Nuno Tavares

Affinché l’addio si concretizzi servono però offerte ufficiali capaci di sbloccare l’impasse. Tramontata la pista Besiktas, che ha virato su altri obiettivi, per il portoghese si registrano soltanto i sondaggi di Porto e Fiorentina, che per il momento non hanno ancora affondato il colpo decisivo per il trasferimento.