Roma, Baldanzi lancia la sfida alla Lazio: «Vogliamo vincere il derby!»

Il centrocampista della Roma, Tommaso Baldanzi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Tempo, dove ha parlato anche del derby contro la Lazio.

LE PAROLE – E’ una partita a sé, sia per noi che per loro. Vogliamo vincerlo. Champions? Avevamo pochi punti ed eravamo lontanissimi mentre ora siamo lì. Con il mister non ci siamo dati un obiettivo, mancano otto partite alla fine e ci ha detto “non voglio che andate in vacanza con qualche rimpianto, cercate di fare il massimo ogni partita.