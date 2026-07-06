Azionariato popolare Lazio, il progetto prende forma: appuntamento agli Stati Generali

Azionariato popolare Lazio, l’idea di Luigi Bisignani entra nel vivo nella giornata odierna. Tutti i dettagli spiegati sul quotidiano

L’ipotesi di un azionariato popolare per la Lazio continua a prendere consistenza e si prepara a diventare uno dei temi centrali del dibattito attorno al futuro del club biancoceleste. L’idea, proposta da Luigi Bisignani sulle colonne de Il Tempo, nasce dalla volontà di immaginare un modello di partecipazione più diretto dei tifosi alla vita societaria, prendendo spunto da realtà internazionali come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco.

Il progetto è ancora in una fase iniziale, ma nelle ultime ore avrebbe raccolto nuove disponibilità importanti. Secondo quanto riportato dallo stesso Bisignani al quotidiano romano, diversi studi legali di primo piano avrebbero infatti manifestato la volontà di lavorare gratuitamente per individuare una formula concreta, sostenibile e trasparente. Un passaggio non secondario, perché un’iniziativa di questo tipo richiederebbe una struttura giuridica solida e compatibile con l’attuale assetto del calcio italiano.

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Azionariato popolare Lazio, il ruolo della tifoseria biancoceleste

Alla base dell’iniziativa c’è soprattutto il forte coinvolgimento della tifoseria della Lazio. I sostenitori biancocelesti hanno già dimostrato il proprio attaccamento con la grande partecipazione alla manifestazione del 2 luglio, alla quale hanno preso parte circa 30 mila persone.

Un segnale che, secondo i promotori, rappresenta una spinta importante per provare a costruire un percorso nuovo. L’azionariato popolare Lazio viene visto come una possibile forma di partecipazione collettiva, capace di trasformare l’entusiasmo e la mobilitazione dei tifosi in un progetto più strutturato.

Il tema sarà al centro degli Stati Generali della Lazio, appuntamento in programma sabato alle ore 17 al Teatro Manzoni di Roma. L’incontro si annuncia come un momento di confronto tra figure provenienti da mondi diversi: giuristi, imprenditori, banchieri e tifosi sono attesi per discutere prospettive, limiti e possibili sviluppi dell’iniziativa.

L’obiettivo sarà capire se esistano le condizioni per dare forma a un progetto realmente percorribile, evitando slogan e puntando su una proposta credibile. In questo senso, la presenza di professionisti del settore legale ed economico potrebbe aiutare a definire i primi contorni operativi.

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Azionariato popolare Lazio, un tema politico e societario

L’auspicio dei promotori è che agli Stati Generali della Lazio possano partecipare anche rappresentanti delle istituzioni e della politica vicini al mondo biancoceleste. La questione, infatti, non riguarda soltanto il tifo, ma tocca anche il rapporto tra società, territorio e comunità.