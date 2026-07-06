Gila, retroscena Lazio-Atalanta: Pedullà svela: «Giuntoli ha fatto un grande errore!»

Mario Gila lascerà la Lazio. Vi riportiamo il retroscena sui contatti con l’Atalanta raccontato quest’oggi da Alfredo Pedullà

Il futuro di Mario Gila continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Lazio. Il difensore centrale spagnolo è finito da tempo al centro di diversi interessamenti, con l’Atalanta che aveva provato a muoversi con decisione per trovare un’intesa con il club biancoceleste. Nelle ultime ore, però, è emerso un retroscena importante raccontato da Alfredo Pedullà tramite il proprio sito.

Secondo quanto riferito dal giornalista, la trattativa tra Atalanta e Lazio avrebbe vissuto un passaggio chiave nella giornata di giovedì, quando Cristiano Giuntoli si sarebbe presentato a Roma per provare ad avanzare concretamente sul centrale. Il problema, però, sarebbe stato legato alla mancata intesa preventiva con il giocatore e il suo entourage. Le sue parole:

«Cristiano Giuntoli si è presentato un po’ arrugginito in casa Atalanta. È approdato in un grande club, dove la famiglia Percassi ha scritto e vuole ancora scrivere pagine indelebili, ma deve dare il meglio per cancellare la brutta parentesi in casa Juve. Elkann ha rinunciato al suo contributo dopo appena un anno, brutta botta per chi aveva invocato quella svolta. Il discorso vale per il suo gruppo di lavoro, compreso quel Pompilio che deve dimostrare di essere l’illuminato collaboratore dei tempi di Napoli.

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Alla Juve non ha lasciato la minima traccia, coinvolto nella mediocrità. Sulla vicenda Gila il biglietto da visita di Giuntoli non è stato dei migliori (anzi): giovedì scorso, come svelato, si è presentato a Roma per incontrare la Lazio commettendo il non trascurabile errore di non blindare l’accordo con Gila e il suo entoruage. Quando ha raggiunto l’intesa di massima con il club biancoceleste (22 milioni più 3 di bonus), Giuntoli ha scoperto che si era inserito il Milan che ha presentato una proposta più alta al calciatore. L’ingaggio ha fatto la differenza, ma non solo.

Giuntoli ha lavorato con la Lazio pensando di essere l’unico pretendente di Gila, immaginando il Napoli out per via dell’impossibilità di fare acquisti senza cessioni e pensando che sarebbe bastato andare prima dal club proprietario del cartellino per chiudere l’affare. Errore grave. Ora il Milan confida di chiudere la pratica, a costo di aggiungere qualche milione di bonus pur di regalare un centrale di livello a Ruben Amorim».

Per la Lazio, il caso Gila diventa quindi uno snodo rilevante anche in chiave mercato in uscita. L’Atalanta aveva provato ad anticipare tutti, ma l’inserimento del Milan ha modificato il quadro. Ora saranno le prossime mosse dei rossoneri e la posizione del club biancoceleste a determinare l’esito finale della trattativa.